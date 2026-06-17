82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 17:56
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
17 июня, 17:56
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 16:20
общество

В Маслянино продают тюнингованную «Ниву» в стиле Urban за 300 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

В рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области на продажу выставили необычный внедорожник. Владелец оценил Lada Niva 2000 года выпуска в 300 тысяч рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

Красный автомобиль с матовым покрытием кузова типа Raptor привлекает внимание нестандартным внешним видом. Под капотом машины установлен бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра мощностью 80 лошадиных сил. Внедорожник оснащён механической коробкой передач и полным приводом. Пробег составляет 100 тысяч километров, количество владельцев в истории авто — четыре и более.

Автомобиль прошёл серьёзный тюнинг. На него установили решётку радиатора в стиле Urban, силовые расширители колёсных арок, воздухозаборник на капот и боковые пороги-подножки. Внешность дополняют светодиодные фары, противотуманные фары в бампере и литые диски 18-го диаметра с низкопрофильной резиной.

Продавец отмечает, что машина полностью обслужена и подготовлена к эксплуатации, а также имеет шумо-виброизоляцию. По его словам, этот внедорожник подойдёт тем, кто хочет выделяться в городском потоке и при этом уверенно чувствовать себя на любых дорогах.

Ранее сообщалось, что 85% работающих новосибирцев успевают выполнить все задачи за ден.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.