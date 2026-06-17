В Маслянино продают тюнингованную «Ниву» в стиле Urban за 300 тысяч рублей

В рабочем посёлке Маслянино Новосибирской области на продажу выставили необычный внедорожник. Владелец оценил Lada Niva 2000 года выпуска в 300 тысяч рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.

Красный автомобиль с матовым покрытием кузова типа Raptor привлекает внимание нестандартным внешним видом. Под капотом машины установлен бензиновый двигатель объёмом 1,7 литра мощностью 80 лошадиных сил. Внедорожник оснащён механической коробкой передач и полным приводом. Пробег составляет 100 тысяч километров, количество владельцев в истории авто — четыре и более.

Автомобиль прошёл серьёзный тюнинг. На него установили решётку радиатора в стиле Urban, силовые расширители колёсных арок, воздухозаборник на капот и боковые пороги-подножки. Внешность дополняют светодиодные фары, противотуманные фары в бампере и литые диски 18-го диаметра с низкопрофильной резиной.

Продавец отмечает, что машина полностью обслужена и подготовлена к эксплуатации, а также имеет шумо-виброизоляцию. По его словам, этот внедорожник подойдёт тем, кто хочет выделяться в городском потоке и при этом уверенно чувствовать себя на любых дорогах.

Ранее сообщалось, что 85% работающих новосибирцев успевают выполнить все задачи за ден.