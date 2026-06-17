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общество

В Новосибирске на базе НГТУ НЭТИ открыли центр развития станкостроения

Фото: Сиб.фм / Правительство НСО
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В Новосибирске на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) начал работу региональный центр научно-технологического развития станкостроения. Соглашение о сотрудничестве подписали Министерство промышленности Новосибирской области и вуз. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Новый центр стал одной из первых в стране площадок, которые будут работать как «единое окно» для предприятий станкоинструментальной отрасли. В его задачи входит экспертно-аналитическая поддержка, помощь в получении государственной поддержки и кадровое обеспечение. При центре также создадут координационный совет.

В ближайшее время для предприятий начнутся персональные консультации, практические семинары и формирование реестра отраслевых компаний. Планируется, что в него войдут не менее 40 организаций. Создание центра стало возможным благодаря победе НГТУ НЭТИ в конкурсе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что новосибирские университеты опубликовали ценники для абитуриентов на 2026/2027 учебный год.

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Кристина Уколова
Журналист

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