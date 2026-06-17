В Новосибирской области 14-летняя девочка помогла спасти 92-летнюю пенсионерку от страшной гибели

В одном из жилых домов города Бердска Новосибирской области произошел инцидент, исход которого мог быть трагическим, если бы не чуткость и решительность 14-летней Василины Ступиной. Девочка, заходя в подъезд, вдруг уловила едва различимые крики о помощи. Мимо пройти она не смогла. Подробности – в материале Сиб.фм.

Тревожный сигнал

Обычный день в тихом дворе Бердска едва не обернулся настоящей трагедией. Подросток Василина Ступина возвращалась домой, когда, войдя в подъезд, услышала слабые, но настойчивые крики о помощи. Звуки доносились откуда-то сверху, и было очевидно: кто-то оказался в беде.

Не поддавшись оцепенению, подросток решительно двинулась вверх по лестничным пролётам, пытаясь определить, из какой квартиры доносятся тревожные звуки. Понимая, что медлить нельзя, девочка проявила недетскую собранность.

Поняв, что действовать нужно без промедления, Василина обратилась к соседям и старшей по дому. В считаные минуты сложилась настоящая команда спасателей: совместными усилиями жильцы позвонили в службу 112, а также связались с родственниками пожилой женщины, которая жила в той самой квартире.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области, к операции по спасению оперативно подключились и другие соседи. Когда дверь удалось открыть, выяснилось, что 92-летняя пенсионерка упала в ванну с очень горячей водой. Из-за возраста и состояния здоровья женщина не могла самостоятельно выбраться. Каждая секунда была на счету.

Слаженные действия

Соседи не растерялись: действуя слаженно и бережно, они помогли пострадавшей покинуть ванну. До приезда скорой помощи жильцы не отходили от пенсионерки ни на шаг. Когда медики прибыли на место, неравнодушные соседи помогли спустить бабушку вниз и усадить в машину скорой помощи.

Сейчас пожилая женщина находится в больнице с ожогами. Врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать её состояние и оказать необходимую медицинскую помощь.

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