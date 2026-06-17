В Новосибирской области опубликовали результаты ЕГЭ по русскому языку

В Новосибирской области подвели итоги Единого государственного экзамена по русскому языку, который проходил 4 июня. Результаты уже утверждены на заседании Государственной экзаменационной комиссии региона и доступны для ознакомления выпускникам.

Как сообщили в региональном министерстве образования, баллы опубликованы в личных кабинетах муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций. Участники экзамена могут узнать свои результаты на нескольких официальных ресурсах.

Проверить итоги ЕГЭ по русскому языку можно на Федеральном официальном информационном портале Единого государственного экзамена по адресу checkege.rustest.ru. Также работает электронный сервис просмотра результатов ГИА-11 в Новосибирской области на сайте nscm.ru/egeresult/. Там же доступны электронные образы бланков ответов для детального ознакомления.

Для тех, кто не согласен с выставленными баллами, предусмотрена процедура апелляции. Заявления о несогласии с результатами принимаются в апелляционную комиссию Новосибирской области 18 и 19 июня 2026 года. Все вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут задать по телефонам «горячей линии» — 110 или 8-800-1016-110.

Ранее сообщалось, что выпускникам Новосибирска разъяснили порядок обжалования результатов ЕГЭ‑2026.