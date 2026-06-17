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общество

В Новосибирской области планируют построить новые причалы в Новосибирске, Бердске и Колывани

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
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В Новосибирской области прорабатывается вопрос строительства новых причалов для развития речных пассажирских перевозок. Остановочные пункты могут появиться в Новосибирске, Бердске и Колывани. Об этом на заседании комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области 16 июня сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.

Сейчас власти совместно с муниципалитетами занимаются вопросами выделения земельных участков, организации подъездов и поиска источников финансирования. Также рассматривается возможность обоснования строительства четырёх причалов в рамках развития туристической отрасли. По словам Тюрина, безопасность судоходства в местах размещения будущих остановок уже обеспечена, а муниципалитеты занимаются резервированием земель на берегу.

Замминистра транспорта отметил, что в 2025 году речным транспортом в регионе воспользовались около 405 тысяч пассажиров. При этом из 15 официальных водных остановочных пунктов береговой инфраструктурой оборудованы лишь два — оба расположены на Речном вокзале Новосибирска. Именно нехватка причалов сегодня остаётся главным препятствием для дальнейшего развития речных перевозок в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Новосибирска создадут огромный спортивный кластер с парком и причалом.

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Кристина Уколова
Журналист

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