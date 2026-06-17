В Октябрьском районе Новосибирска изымут квартиры и дома для муниципальных нужд

Мэрия Новосибирска опубликовала постановления об изъятии жилых помещений и домов для муниципальных нужд в Октябрьском районе. Документы размещены на официальном портале правовой информации города. Под изъятие попадают объекты на улицах Черемховской, Угловой, Автогенной и Прожекторной.

Как следует из опубликованных материалов, участки, дома и квартиры выкупят по ходатайству застройщика ООО «Нова-Инвест». Эта компания стала победителем торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории.

Возмещение получат собственники жилья по следующим адресам: улица Высоковольтная, дома 18, 14, 16, 12 и 10; улица Радистов, дома 7 и 10; улица Черемховская, дома 9/1 и 9/2. Также выплата предусмотрена владельцу незастроенного земельного участка на Узловой площадью почти 4 тысячи квадратных метров.

Департаменту строительства мэрии поручено подготовить проекты соглашений об изъятии. В случае если собственники не согласятся на добровольное отчуждение, будут поданы судебные иски о принудительном изъятии. Постановления действуют в течение трёх лет. Напомним, в феврале 2026 года городские власти заключили с застройщиком договор на комплексное развитие территории стоимостью 600,19 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области планируют построить новые причалы в Новосибирске, Бердске и Колывани.