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общество

Где много грибов в Новосибирской области? Опубликована онлайн-карта

Фото: Сиб.фм / Ботанический сад ТвГУ
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В Новосибирской области активно развивается грибной сезон. Жители региона публикуют в социальных сетях фотографии собранных грибов и обсуждают удачные места для «тихой охоты».

По словам грибников, сейчас особенно богатым урожаем выделяются Мошковский и Искитимский районы. Много грибов также находят в окрестностях Академгородка, куда традиционно приезжают любители лесных прогулок.

В интернете появляются подборки популярных грибных маршрутов. Их используют как опытные собиратели, так и начинающие грибники.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при походах в лес. Перед выходом важно сообщить близким маршрут и примерное время возвращения. С собой рекомендуется брать воду, заряженный телефон и необходимые лекарства.

Эксперты также советуют не отправляться в лес в одиночку и внимательно следить за временем пребывания на природе.

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Игорь Кириченко
Журналист

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