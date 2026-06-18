Где много грибов в Новосибирской области? Опубликована онлайн-карта

В Новосибирской области активно развивается грибной сезон. Жители региона публикуют в социальных сетях фотографии собранных грибов и обсуждают удачные места для «тихой охоты».

По словам грибников, сейчас особенно богатым урожаем выделяются Мошковский и Искитимский районы. Много грибов также находят в окрестностях Академгородка, куда традиционно приезжают любители лесных прогулок.

В интернете появляются подборки популярных грибных маршрутов. Их используют как опытные собиратели, так и начинающие грибники.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при походах в лес. Перед выходом важно сообщить близким маршрут и примерное время возвращения. С собой рекомендуется брать воду, заряженный телефон и необходимые лекарства.

Эксперты также советуют не отправляться в лес в одиночку и внимательно следить за временем пребывания на природе.