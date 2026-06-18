82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 06:47
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
82.76% -1.2
сегодня
18 июня, 06:47
пробки
5/10
погода
+26.1°C
курсы валют
usd 71.90 | eur 82.97
сегодня 04:30
общество

Главная сцена Дня города в Новосибирске будет в форме кокошника: показываем кадры

Фото предоставлены Ириной Саркисян для Сиб.фм на условиях эксклюзивности
Подпишитесь на Telegram-канал

В этом году 133-й день рождения Новосибирска отметят с особым размахом. Главной точкой притяжения станет площадь Ленина, где для праздничных выступлений смонтируют уникальную сцену-кокошник. Эксклюзивным эскизом конструкции с редакцией Сиб.фм поделилась директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Организаторы решили отойти от стандартных решений и сделать оформление главной городской площадки по-настоящему запоминающимся. Дизайн сцены, выполненный в виде кокошника, гармонично вписывается в концепцию года, проходящего под знаком единства народов и сохранения культурных традиций России.

Фото Главная сцена Дня города в Новосибирске будет в форме кокошника: показываем кадры 2

«Вся площадь Ленина превратится в некую выставочную площадку, где мы соберем все лучшее, что есть в Новосибирске. Сцена в форме кокошника станет визуальным центром этого праздника, подчеркивая идею Новосибирска как перекрестка миров и культур», — рассказала Ирина Саркисян в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Помимо главной сцены, площадь поделят на тематические перекрестки: «спортивный», «исторический» и «перекресток детства». Горожан ждут выставки, исторические экскурсии, интерактивные зоны с искусственным интеллектом внутри троллейбусов и многое другое.

Напомним, что несмотря на насыщенную программу, в этом году праздник завершится в 23:00 без традиционного салюта.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.