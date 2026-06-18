Главная сцена Дня города в Новосибирске будет в форме кокошника: показываем кадры

В этом году 133-й день рождения Новосибирска отметят с особым размахом. Главной точкой притяжения станет площадь Ленина, где для праздничных выступлений смонтируют уникальную сцену-кокошник. Эксклюзивным эскизом конструкции с редакцией Сиб.фм поделилась директор МАУК «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян.

Организаторы решили отойти от стандартных решений и сделать оформление главной городской площадки по-настоящему запоминающимся. Дизайн сцены, выполненный в виде кокошника, гармонично вписывается в концепцию года, проходящего под знаком единства народов и сохранения культурных традиций России.

«Вся площадь Ленина превратится в некую выставочную площадку, где мы соберем все лучшее, что есть в Новосибирске. Сцена в форме кокошника станет визуальным центром этого праздника, подчеркивая идею Новосибирска как перекрестка миров и культур», — рассказала Ирина Саркисян в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

Помимо главной сцены, площадь поделят на тематические перекрестки: «спортивный», «исторический» и «перекресток детства». Горожан ждут выставки, исторические экскурсии, интерактивные зоны с искусственным интеллектом внутри троллейбусов и многое другое.

Напомним, что несмотря на насыщенную программу, в этом году праздник завершится в 23:00 без традиционного салюта.