В Новосибирске появилась полная программа мероприятий на День города-2026

В Новосибирске представили полную программу мероприятий ко Дню города-2026. Основные события пройдут 28 июня. Вход на все площадки будет свободным. В этом году городу исполнится 133 года. Тема праздника — «Новосибирск — перекресток мира».

Главные мероприятия развернутся на площади имени Ленина Площадь Ленина. День начнется с массовой зарядки с участием олимпийских чемпионов и известных спортсменов. Затем состоится официальное открытие праздника и большая концертная программа.

В течение дня на площади пройдут проекты «Город поет» и «Город танцует». Вечером запланирован финальный концерт. Между блоками предусмотрена техническая пауза.

По всему центру города будут работать тематические площадки. Среди них «Архитектура. Мода. Дизайн», «Театральный перекрёсток», «Исторический перекрёсток», «Перекрёсток детства» и другие. Они разместятся на Красном проспекте и прилегающих улицах.

Отдельный блок программы пройдет в Театральном сквере Театральный сквер. Там запланированы театральные и культурные активности.

На Михайловской набережной Михайловская набережная пройдет Всероссийский фестиваль «День молодежи-2026». Он станет одной из ключевых площадок праздника. Гостей ждут спортивные соревнования, выступления уличных коллективов, ярмарки и кинопоказы под открытым небом. Хедлайнером вечернего концерта станет AMCHI.

Также праздничные мероприятия пройдут в городских парках и учреждениях культуры. В программе — концерты, мастер-классы, выставки и дни открытых дверей в музеях.

В список площадок вошли парки «Березовая роща», «Центральный», «Заельцовский», «Затулинский», «Бугринская роща», а также другие общественные пространства города.

Организаторы отмечают, что программа рассчитана на весь день и охватывает десятки локаций по всему Новосибирску.