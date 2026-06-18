В Новосибирске стало известно, когда пойдёт дождь после аномальной жары

В Новосибирске после нескольких дней аномально жаркой погоды с температурами до +30...+31 градуса ожидается заметное изменение погодной картины. По данным синоптиков, устойчивый зной начнёт постепенно сдавать позиции уже в начале новой недели.

С понедельника сохранится тёплая и ещё относительно сухая погода, однако уже во вторник в регион начнёт заходить атмосферный фронт. Именно в этот период прогнозируются первые дожди, местами с кратковременными грозами. Температура воздуха при этом немного снизится, оставаясь в пределах около +28...+29 градусов.

Наиболее заметное облегчение жары ожидается в среду, когда осадки станут более выраженными, а дневные значения опустятся до +25 градусов. В отдельных районах возможны ливни, сопровождаемые порывистым ветром.

К концу недели погодная ситуация сохранится нестабильной: дожди и грозы могут периодически возвращаться, а жара окончательно отступит, уступив место более прохладному и влажному воздуху. Несмотря на это, температура останется летней, без резких похолоданий.