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Фото Нечистая сила
Фото Нечистая сила

Фото Дениса Винокурова

Любители жутких образов и фанаты невероятных превращений отметили Хеллоуин в Новосибирске.

Закрытая вечеринка в честь празднования Хеллоуина прошла вечером 30 октября в баре «Уздечка». На встречу всей нечисти собралось несколько десятков человек. Вход — строго в карнавальных костюмах, причем, чем страшнее, тем лучше. Много крови, пугающих клыков, рогов и мертвецкого холода. Впрочем, по словам фотографа Сиб.фм, на хеллоуинской тусовке было жарко.

Смотрите сами!

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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