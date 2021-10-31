Нечистая сила

Фото Дениса Винокурова
Любители жутких образов и фанаты невероятных превращений отметили Хеллоуин в Новосибирске.
Закрытая вечеринка в честь празднования Хеллоуина прошла вечером 30 октября в баре «Уздечка». На встречу всей нечисти собралось несколько десятков человек. Вход — строго в карнавальных костюмах, причем, чем страшнее, тем лучше. Много крови, пугающих клыков, рогов и мертвецкого холода. Впрочем, по словам фотографа Сиб.фм, на хеллоуинской тусовке было жарко.
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