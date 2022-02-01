Вакцинация подростков от COVID-19 стартовала в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова

В Новосибирске и области началась вакцинация детей 12-17 лет от коронавирусной инфекции.

Прививку подросткам делают препаратом «Спутник М» — это разбавленный в пять раз «Спутник V». Детская вакцинация тоже проходит в два этапа, с перерывом в 21 день.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, детям от 12 до 15 лет необходимо согласие родителей и письменное заявление от них. Подростки от 15 до 1 лет включительно могут заполнить информированное согласие сами.

На 1 февраля «Спутник М» есть в 30 медицинских учреждениях Новосибирска и области. По данным заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Лады Шалыгиной, за два дня прививку поставили более 200 человек.

Все школьники, прошедшие вакцинацию, находятся под медицинским наблюдением. На данный момент осложнений не зафиксировано.

Всего в регион доставлено 1 440 доз «Спутника М», дальнейшие поставки препарата ещё ожидаются.