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Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске
Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Персональная выставка фотографий, сделанных на айфон, открылась в областной научной библиотеке Новосибирска 4 февраля. Автором экспозиции «Albaut about...» стала Светлана Албаут — руководитель пресс-центра OpenBio. На выставке около 130 репортажных и портретных фотографий: на них запечатлены новосибирские учёные, творческая интеллигенция, бизнесмены и чиновники.

Как рассказала Сиб.фм Светлана Албаут, для экспозиции она выбрала самые живые, наполненные энергией кадры из 35 тысяч снимков в «Избранном» своего айфона.

«Я вижу людей очень красивыми — как внутри, так и снаружи, и это меня настолько восхищает! Очень радостно, что я могу поделиться этим взглядом на людей и мир», — поделилась она в разговоре с журналистом.

По словам Светланы Албаут, не использовать профессиональную камеру — осознанное решение. «Я живу кадрами, вижу их всё время — и представляете, что будет, если каждый раз мне придётся доставать фотоаппарат из кофра, устанавливать объектив, проверять настройки... А с айфоном я всего лишь быстро протираю фокус (очень важный момент!), и делаю снимок», — пояснила она.

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 2

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 3

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 4

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 5

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 6

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 7

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 8

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 9

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 10

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 11

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 12

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 13

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 14

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 15

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 16

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 17

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 18

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 19

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 20

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 21

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 22

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 23

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 24

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 25

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 26

Фото Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске 27

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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