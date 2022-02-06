Первая мобильная фотовыставка Светланы Албаут открылась в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова

Персональная выставка фотографий, сделанных на айфон, открылась в областной научной библиотеке Новосибирска 4 февраля. Автором экспозиции «Albaut about...» стала Светлана Албаут — руководитель пресс-центра OpenBio. На выставке около 130 репортажных и портретных фотографий: на них запечатлены новосибирские учёные, творческая интеллигенция, бизнесмены и чиновники.

Как рассказала Сиб.фм Светлана Албаут, для экспозиции она выбрала самые живые, наполненные энергией кадры из 35 тысяч снимков в «Избранном» своего айфона.

«Я вижу людей очень красивыми — как внутри, так и снаружи, и это меня настолько восхищает! Очень радостно, что я могу поделиться этим взглядом на людей и мир», — поделилась она в разговоре с журналистом.

По словам Светланы Албаут, не использовать профессиональную камеру — осознанное решение. «Я живу кадрами, вижу их всё время — и представляете, что будет, если каждый раз мне придётся доставать фотоаппарат из кофра, устанавливать объектив, проверять настройки... А с айфоном я всего лишь быстро протираю фокус (очень важный момент!), и делаю снимок», — пояснила она.