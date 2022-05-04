В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы

Фото Густаво Зырянова

В преддверии 9 мая ветеранов-пациентов областного клинического госпиталя в Новосибирске поздравили с 77-й годовщиной Победы.

С начала мая Новосибирск готовится к празднованию Дня Победы: 9 мая в городе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Некоторые события, приуроченные к празднику, проходят уже в ближайшие дни. Например, 4 мая тематическое мероприятие прошло в Новосибирском областном клиническом госпитале. На территории медучреждения организовали концерт, выставку военной техники и полевую кухню. Также поздравить ветеранов прибыл министр здравоохранения Константин Хальзов — он произнёс торжественную речь, обращённую к бывшим военным.

Здание госпиталя украсили советскими плакатами военного периода, которые знакомы каждому жителю России: например, «Родина-мать зовёт» и «Красной армии слава!», а для раздачи на полевой кухне приготовили гречневую кашу и крепкий чай.