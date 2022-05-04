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В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы
Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы

Фото Густаво Зырянова

В преддверии 9 мая ветеранов-пациентов областного клинического госпиталя в Новосибирске поздравили с 77-й годовщиной Победы.

С начала мая Новосибирск готовится к празднованию Дня Победы: 9 мая в городе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Некоторые события, приуроченные к празднику, проходят уже в ближайшие дни. Например, 4 мая тематическое мероприятие прошло в Новосибирском областном клиническом госпитале. На территории медучреждения организовали концерт, выставку военной техники и полевую кухню. Также поздравить ветеранов прибыл министр здравоохранения Константин Хальзов — он произнёс торжественную речь, обращённую к бывшим военным.

Здание госпиталя украсили советскими плакатами военного периода, которые знакомы каждому жителю России: например, «Родина-мать зовёт» и «Красной армии слава!», а для раздачи на полевой кухне приготовили гречневую кашу и крепкий чай.

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 2

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 3

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 4

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 5

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 6

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 7

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 8

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 9

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 10

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 11

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 12

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 13

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 14

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 15

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 16

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 17

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 18

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 19

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 20

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 21

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 22

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 23

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 24

Фото В Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов-пациентов поздравили с 77-летием Победы 25

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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