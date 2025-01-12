Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ

БК «Новосибирск» обыграл соперников.

Вчера, 11 января 2025 года, в спортивном комплексе «Север» Новосибирска состоялся чемпионат России по баскетболу среди мужчин, в котором встретились команды клубов «Новосибирск» и «Барнаул».

В результате увлекательная игра завершилась со счетом 67:47 — победу одержала команда из Новосибирска.

Напомним, что юный корреспондент Сиб.фм Иван Стрельников взял интервью у американского баскетболиста Джея Уайта, который играет за Новосибирск. Известно, что на вчерашнем матче он получил 15 очков.