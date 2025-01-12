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спорт

Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото: Ксения Стрельникова

БК «Новосибирск» обыграл соперников.

Вчера, 11 января 2025 года, в спортивном комплексе «Север» Новосибирска состоялся чемпионат России по баскетболу среди мужчин, в котором встретились команды клубов «Новосибирск» и «Барнаул».

В результате увлекательная игра завершилась со счетом 67:47 — победу одержала команда из Новосибирска.

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 2

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 3

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 4

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 5

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 6

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 7

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 8

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 9

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 10

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 11

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 12

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 13

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 14

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 15

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 16

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 17

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 18

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 19

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 20

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 21

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 22

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 23

Фото Игрок из США и овации зрителей. Новосибирск одержал победу в чемпионате России по баскетболу. ФОТОРЕПОРТАЖ 24

Напомним, что юный корреспондент Сиб.фм Иван Стрельников взял интервью у американского баскетболиста Джея Уайта, который играет за Новосибирск. Известно, что на вчерашнем матче он получил 15 очков.

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Валерия Митрохина
Журналист

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