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вчера 22:44
общество

В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

На первой игре Кубка Вызова МХЛ 2025 в Новосибирске побывали наши фотокорреспонденты.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 2

Хоккей подобно театру начинается с вешалки, а точнее с раздевалок.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 3

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 4

Выход команд на лёд.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 5

Стартовое вбрасывание и первый рывок.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 6

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 7

Традиционное приветствие.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 8

Церемонию награждения вели: губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент КХЛ Алексей Морозов и вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 9

Такие моменты ни с чем не сравнить.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 10

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 11

Традиционное общее фото на победном льду.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 12

Пришлось попотеть и судьям.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 13

Общение с прессой и болельщиками.

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 14

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 15

Фото В «Сибирь-Арена» открыта «Неделя Звёзд Хоккея-2025 Фонбет». Фоторепортаж 16

Победу со счётом 7:4 одержала команда Запада. Это новый рекорд результативности для двух команд, ранее на двоих соперники не забрасывали больше 10 шайб (6:4 в 2010 году и 7:3 в 2018 году в пользу Запада). В составе Запада три шайбы забросил нападающий системы СКА Матвей Короткий, это второй хет-трик в истории Кубка Вызова.

#Новосибирск
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Оксана Чешенок
журналист

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