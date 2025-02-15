82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 12:37
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 90.30 | eur 94.88
82.76% -1.2
сегодня
15 февраля, 12:37
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 90.30 | eur 94.88
сегодня 11:14
афиша

Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске

Фото Сиб.фм / Юрий Бабичев

14 февраля в ДКЖ состоялся концерт звезды шансона Сергея Куренкова. Корреспондент Сиб.фм запечатлел кадры яркого выступления артиста.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 2

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 3

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 4

На концерте Сергея Куренкова – полный зал зрителей. Большая часть фанатов – семейные пары в возрасте 50+. Во время концерта они подпевали артисту, снимали происходящее и дарили певцу цветы.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 5

За время концерта Сергей Куренков исполнил множество своих хитов: «Женщина воздух», «Слёзы – это небес роса», «Берега России» и другие.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 6

Со сцены артист неоднократно говорил: «Миром правит любовь». Все песни Сергея Куренкова посвящены именно этой теме.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 7

На концерте – живой звук и душевная атмосфера. Именно поэтому миллионы слушателей любят творчество артиста.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 8

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 9

Во время выступления Сергей Куренков вышел к зрителям, а они выстроились в очередь для селфи.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 10

Сергей Куренков рассказал артистам, что в Новосибирск десятки раз приезжал с концертом, и с каждым разом публика его встречает с теплотой.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 11

Также артист поделился, что в Новосибирске живёт его учитель музыки Олег Ларионов. Когда артист приезжает в город, они часто встречаются и гуляют по центру.

Фото Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске 12

«Публика в Сибири отличается от фанатов в других городах тем, что она живет по принципу: гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить. Всё как в песне Розенбаума. Поэтому всегда она теплая, честная и открытая», — считает исполнитель.

Ранее Сиб.фм публиковал интервью Сергея Куренкова.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в