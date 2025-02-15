Фанаты выстроились в очередь на селфи со звездой шансона. Кадры с концерта Сергея Куренкова в Новосибирске

14 февраля в ДКЖ состоялся концерт звезды шансона Сергея Куренкова. Корреспондент Сиб.фм запечатлел кадры яркого выступления артиста.

На концерте Сергея Куренкова – полный зал зрителей. Большая часть фанатов – семейные пары в возрасте 50+. Во время концерта они подпевали артисту, снимали происходящее и дарили певцу цветы.

За время концерта Сергей Куренков исполнил множество своих хитов: «Женщина воздух», «Слёзы – это небес роса», «Берега России» и другие.

Со сцены артист неоднократно говорил: «Миром правит любовь». Все песни Сергея Куренкова посвящены именно этой теме.

На концерте – живой звук и душевная атмосфера. Именно поэтому миллионы слушателей любят творчество артиста.

Во время выступления Сергей Куренков вышел к зрителям, а они выстроились в очередь для селфи.

Сергей Куренков рассказал артистам, что в Новосибирск десятки раз приезжал с концертом, и с каждым разом публика его встречает с теплотой.

Также артист поделился, что в Новосибирске живёт его учитель музыки Олег Ларионов. Когда артист приезжает в город, они часто встречаются и гуляют по центру.

«Публика в Сибири отличается от фанатов в других городах тем, что она живет по принципу: гулять так гулять, стрелять так стрелять, любить так любить. Всё как в песне Розенбаума. Поэтому всегда она теплая, честная и открытая», — считает исполнитель.

Ранее Сиб.фм публиковал интервью Сергея Куренкова.