Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина

Заплыв прошел при погоде –15 градусов.

В Новосибирске 14 февраля, когда во всем мире празднуют день всех влюбленных, любители катания на САПах решили оригинально отметить такую дату. О том, как прошел этот день, Сиб.фм рассказал руководитель компании «САП Новосибирск» Евгений Попов.

«Катались в районе острова Кудряш – это единственное незамерзающее место», – объяснил Попов, – «Сейчас будем переходить на Обь».

В оригинальном заплыве поучаствовали 15 человек, среди которых был и Евгений Попов – на его спине располагались белые крылья как у Купидона.

«На улице было –15, но мы были в непромокаемых костюмах», – добавил руководитель компании.

Ранее в Новосибирске публиковали кадры массового заплыва на САПах в -26 градусов.