сегодня
16 февраля, 18:46
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня
16 февраля, 18:46
пробки
6/10
погода
-2°C
курсы валют
usd 77.19 | eur 91.55
сегодня 16:01
спорт

Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина

Фото: Сиб.фм / Евгений Попов
Заплыв прошел при погоде –15 градусов.

В Новосибирске 14 февраля, когда во всем мире празднуют день всех влюбленных, любители катания на САПах решили оригинально отметить такую дату. О том, как прошел этот день, Сиб.фм рассказал руководитель компании «САП Новосибирск» Евгений Попов.

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 2

«Катались в районе острова Кудряш – это единственное незамерзающее место», – объяснил Попов, – «Сейчас будем переходить на Обь».

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 3

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 4

В оригинальном заплыве поучаствовали 15 человек, среди которых был и Евгений Попов – на его спине располагались белые крылья как у Купидона.

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 5

«На улице было –15, но мы были в непромокаемых костюмах», – добавил руководитель компании.

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 6

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 7

Фото Купидон и 14 новосибирцев прокатились на сапах по Оби в День святого Валентина 8

Ранее в Новосибирске публиковали кадры массового заплыва на САПах в -26 градусов.

Александра Моисеева
Журналист

