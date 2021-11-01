В зоопарке Новосибирска отпраздновали Хеллоуин в стиле Гарри Поттера

Скриншот из видео в группе Новосибирского зоопарка в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило сняли тематическое видео, вдохновлённое Хеллоуином.

В зоопарке Новосибирска сняли видео по мотивам сказочного мира Гарри Поттера.

Как рассказали в соцсетях зоопарка имени Шило, из-за новых антиковидных мер, которые ввели с 30 октября по 7 ноября, пришлось перенести «большой праздник чародейства и волшебства», которым планировали отпраздновать Хеллоуин.

«Но мы решили, что сделаем для вас несколько сюжетов о животных и онлайн-викторину в мир магии и чудес», —

написали в публикации с анонсом и видео.

Посетители и подписчики поддержали такую инициативу, о чём и сообщили в комментариях к посту.

«Шикарный ролик, молодцы!», «Как всё выдумали! Ребята с мётлами под венский вальс из Гарри Поттера просто огонь», —

такие слова оставили под публикацией.

Известно, что сейчас в зоопарке готовятся к проведению викторины ZooBoo, а для показательных кормлений сотрудники соорудили тематические кормушки из ярких тыкв.

Ранее Сиб.фм показывал, как в Новосибирском зоопарке им. Шило выпустили в новую среду обитания почти два десятка зайцев-беляков. Зверьков переместили на территорию заповедника в Ордынском районе и запечатлели их первую встречу с дикой природой на видео.

Напомним, на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября зоопарк Новосибирска вдвое снизил цену входного билета. Как пояснили представители, это связано с тем, что часть павильонов закрыта, и посетители смогут попасть не во все.