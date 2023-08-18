Опубликовано видео об архитектурном стиле Новосибирска

В Новосибирске находится множество необычных памятников, которые стали важной частью души города.

В Новосибирске есть десятки памятников и скульптур, которые отражают развитие города и его особый дух. Однако, большинство жителей города смогут назвать только несколько из них, такие как памятник Ленину, Высоцкому, лабораторную мышь и вяжущую нить ДНК. Но на самом деле, в городе есть много интересных скульптур, которые могут рассказать о реальной истории Новосибирска.

Например, памятник первому светофору или первому синематографу в городе, которые стоят не на своих местах. Также, мастерская «Красная горка» изготовила десятки работ уличных скульптур, которые расположились на одной из улиц города. Однако, не все жители знают, на какой улице они находятся.

В новом выпуске «Пульса города N», творческая команда Сиб.фм GROUP расскажет об этих и многих других интересных скульптурах Новосибирска. Вы узнаете, где находится трехметровый гвоздь, где танцуют свой «Вальс Победы» Алеша и Катюша, а также, где расположена Аллея памяти призыва. Об этом и многом другом рассказывает научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев.