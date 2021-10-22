Уролог из Новосибирска Новикова рассказала о снижении половой функции после заболевания коронавирусом

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Уролог-андролог из Новосибирска рассказала об ощутимом снижении половых функций после заражения коронавирусной инфекцией.

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Елена Новикова в прямом эфире «Коронавирус, вакцинация от коронавируса и их влияние на мужское здоровье» рассказала, какие половые дисфункции могут проявиться после заболевания COVID-19.

По словам врача, после возникновения коронавирусной инфекции выросло как количество обращений, так и тяжесть заболеваний, с которыми приходят пациенты.

«Раньше спермограммы не были такие плохие, как и уровень либидо не был таким низким», —

отметила Елена Новикова.

Уролог привела конкретные цифры: у выборки из 50 человек у каждого наблюдалось снижение уровня не только либидо, но и тестостерона.

Медик отметила, что такое происходит непосредственно после заболевания коронавирусом.

«После прививки снижения половой функции, упадка либидо или ухудшения качества эрекции я не видела, не обращались с таким», —

добавила специалист.

Она пояснила, что вакцина — управляемые риски, и понятно, каким образом она отразится на организме.

Как ранее писал Сиб.фм, также уролог пояснила, что такое влияние коронавируса на организм может спровоцировать общемировые проблемы с рождаемостью.

Напомним, новосибирские медики рассказали, что в отделениях интенсивной терапии возросло количество пациентов, которые не успели привиться от коронавируса.