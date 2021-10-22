«В семь утра она была ещё живой»: мужчина и женщина выпали из окна элитного дома в центре Новосибирска – репортаж с места трагедии

Фото Алёны Истоминой / Сиб.фм

Утром 22 октября из окна дома на Челюскинцев в Новосибирске выпали мужчина и женщина – что о погибших говорят соседи, родственники и полиция.

Тела 42-летнего Евгения и 32-летней Екатерины Г. обнаружили прохожие утром 22 октября под окнами дома № 48/1 по улице Челюскинцев в Новосибирске. Оба выпали с пятого этажа – сначала женщина, через 30 секунд – мужчина. Они погибли на месте. У Екатерины остался ребёнок, а за несколько часов до своей смерти она разговаривала с братом, и всё «было нормально». Журналист Сиб.фм побывала на месте трагедии и узнала, что известно о погибшей паре.

22 октября, десять утра. На асфальте у магазина тканей и швейной фурнитуры «Логос» в Новосибирске всё ещё лежат тела Екатерины и Евгения — прямо напротив окон, где пара жила вместе с сыном погибшей от первого брака. Девушка — в лёгких домашних шортах и майке, с распущенными чёрными волосами, в нескольких метрах от неё — оторванный плафон лампы. Намного дальше от погибшей — тело её сожителя Евгения, лёгкая куртка задрана до живота так, что видно начало цветной татуировки.

Рядом с телами работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Коротко объясняют, что погибшие выпали с 5-го этажа, парень — 1978 года рождения, девушка — 1989 года.

«Мы вообще пока ничего сказать не можем, ещё непонятно, что именно произошло и из-за чего, работаем ещё», — коротко бросает следователь.

Чуть поодаль от полицейских обсуждают произошедшее соседи.

Видео падения пары уже появилась в соцсетях — на кадрах видно, что сначала падает девушка, за ней секунд через 30 мужчина. Комментаторы озвучивают разные предположения: либо мужчина вытолкнул сожительницу, либо Екатерина случайно упала во время ссоры.

«Я вспомнила девушку, — рассказывает журналисту Сиб.фм продавец, работающая неподалёку. — Она часто уезжала куда-то. Вообще такая улыбчивая, общительная очень была, доброжелательная к другим. Просто поверить невозможно».

К полицейским подходит плачущая девушка в длинной куртке и спортивных штанах, сбивчиво объясняет, что она жена брата погибшей. Смотрит на тела несколько секунд, срывается на крик: «Да, это она».

«Пожалуйста, не надо тебе приезжать сюда, и родителей увези, не надо, чтобы они это видели. Это она, это правда. Не едь», — кричит в телефон родственница Екатерины.

Буквально через несколько минут к телам подбегает мужчина, внимательно смотрит на девушку, начинает падать и кричать: «В семь утра она ещё была жива!»

Позже его супруга объяснит полицейским, что в семь утра погибшая разговаривала с братом, и «всё было нормально». А сейчас брат Екатерины обнимает жену, очень крепко, они буквально цепляются друг в друга. Полицейские мнутся, смотрят на это — видно, что им надо поговорить с родственниками, но подходить к людям в такой момент не хочется.

Мужчина падает на колени, разговаривать он не может. На вопросы полицейских отвечает жена: Екатерина жила с сыном и мужчиной, Евгением, всё было хорошо, что произошло — непонятно.

«Виделись мы последний раз позавчера, разошлись в три ночи, — объясняет девушка. — И всё, вообще всё, было нормально».

Тела наконец-то закрывают плёнкой и увозят, родственники тоже спешно покидают место происшествия.

Следователи приступают к осмотру автомобиля Mercedes, принадлежащего паре — примерная стоимость такой машины в среднем составляет 1,6 миллиона рублей. В салоне ничего интересного — банка энергетика, много бумажек, курительная трубка для вейпа.

Сотрудники перемещаются на 5-й этаж, в квартиру погибшей — журналисту удаётся рассмотреть два самоката, стоящих у двери. В самой квартире — чисто и очень уютно, в прихожей стоит белый кожаный диван.

«Со стороны они создавали впечатление благоприятное, благополучное очень, раньше ещё возле квартиры дорогой велосипед стоял — думаю, это их мальчика, — рассказала журналисту Сиб.фм соседка погибших. — Никакого шума я не слышала, вот только ночью были какие-то крики, вроде кто-то ссорился, а потом опять тишина, и утром я ничего не слышала, всё спокойно очень было».

Женщина пояснила, что у погибшей был мальчик лет 9-10, сейчас он должен находиться в школе. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили информацию о ребёнке и пояснили, что с 21 октября мальчик находился с отцом, с которым женщина была в разводе.

«С ним всё в порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На первом этаже возле камер наблюдения сидит с кружкой воды и валерьянки пожилая женщина — её трясёт, она еле произносит, что после инцидента её уволили.

«Оставьте меня в покое, мне и так плохо, — отказывается разговаривать она. — Я не буду ничего говорить, не хочу, чтобы у них (у ТСЖ. — Прим. ред.) ещё из-за меня проблемы были».

Сантехник этого же дома объясняет журналисту, что всё произошло из-за того, что консьерж не среагировала на происшествие, и о случившемся представители ТСЖ узнали из СМИ и от полицейских.

«Девушка, мы никого не увольняли и не собираемся увольнять, — заявила журналисту Сиб.фм председатель правления ТСЖ «Олимп» Марина Глейх. — Занимайтесь, пожалуйста, падением из окна. К нам не лезьте».

Глейх пояснила, что погибшие снимали в доме квартиру с февраля 2021 года.

«Молодые люди, ребёнок у них был, они жили», — добавила председатель.

Что на самом деле произошло за закрытой дверью элитной квартиры утром 22 октября — сейчас предстоит выяснить следователям, которые уже возбудили уголовное дело.

Если вам известны обстоятельства трагедии, или вы знакомы с погибшими — свяжитесь с нашим криминальным журналистом 89231348331 (для разговоров), 89537752229 (ватсап, телеграм). Можно анонимно!