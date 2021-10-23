Сотрудница полиции с мефедроном, драка за девушек в общежитии, дом-будка с десятками собак, нерабочие дни в Новосибирске и пара, выпавшая из окна элитной многоэтажки: итоги недели на Сиб.фм

Коллаж Сиб.фм

Как у сотрудницы полиции оказалось почти 3 грамма мефедрона, кто вломился в общежитие за студентками, что происходит в ковидных госпиталях Новосибирска, зачем водитель-телохранитель превратила свой дом в будку для собак, когда объявят нерабочие дни для жителей Новосибирска и что случилось с парой, выпавшей из окна элитного дома — в итогах недели на Сиб.фм.

Полицейские наркотики, драка за продукты и детские банды

18 октября в Новосибирске задержали сотрудницу полиции с почти 3 граммами мефедрона. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета по Новосибирской области, 29-летнюю Александру Ч. задержали с почти 3 граммами синтетического наркотика, после чего поместили под домашний арест. Также известно, что в этом году Александра завоевала Гран-при в зрительском голосовании международного конкурса красоты Miss Fashion Siberia.

В этот же день стало известно о жестокой драке в одном из супермаркетов сети «Пятёрочка». Там 13 октября незнакомец набросился на одного из покупателей прямо у кассы. После избиения он скрылся, и как полагает пострадавший — стоявший в очереди Юрий, это было отвлекающим манёвром. Выяснилось, что во время драки в магазин зашли трое знакомых и украли продукты.

Также в понедельник снова обратили внимание на ситуацию с бандой подростков на Волочаевском жилмассиве. Раньше они неоднократно грабили местных детей, а теперь к грабежам добавились избиения. Несколько случаев зафиксировали в августе и сентябре. Известно, что после ряда инцидентов решается вопрос о постановке подростков, входящих в банду, на учёт в ПНД.

Повисшая в воздухе грязь, перекур у Вечного Огня и 20 собак в одном доме

19 октября в Новосибирске зафиксировали красный уровень загрязнения воздуха. Утром степень загрязнённости оценивалась в 7 баллов по 10-бальной шкале. При таком уровне эксперты советуют закрыть все окна и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Во вторник стало известно, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал расторгнуть контракт с тем ЧОПом, который обеспечивает порядок на Монументе Славы. Причиной стали курящие у Вечного Огня подростки. Их личность уже установлена — это ученики одной из школ Ленинского района.

В этот же день на Сиб.фм рассказали историю женщины, которая переехала в деревню Новосибирской области вместе с несколькими десятками собак. Сейчас их осталось меньше 10 — остальных увезли в приют и отказываются возвращать, ссылаясь на антисанитарию. Журналист Сиб.фм побывал в доме и выяснил, как живут оставшиеся там питомцы и действительно ли условия не подходят для животных.

Банды мигрантов и забитые реанимации

20 октября получил развитие конфликт с бандой подростков на Волочаевском жилмассиве. Как заявил депутат Ростислав Антонов, ситуация обстоит совсем не так, как её преподносят в департаменте образования мэрии. Он обратился в прокуратуру и мэрию, чтобы повлиять на разрешение опасной для жителей района ситуации.

Также в среду журналист Сиб.фм побывал в ковидном госпитале, который развернули на базе ГКБ №25 ещё в начале пандемии. В репортаже врачи рассказали, почему в реанимационном отделении госпиталя пришлось развернуть дополнительные койки, и какими пациентами заполнены их больничные палаты.

Вторжение в общежитие и мальчик с зажигалкой

21 октября жители Новосибирска узнали об инциденте, произошедшем в общежитии НГПУ ещё 15 октября. По словам очевидцев, ночью туда ворвались несколько мужчин кавказской национальности, которые хотели «снять тёлок». Позже они затеяли драку со студентами, которые решили защитить девушек, а потом убежали из здания.

В этот же день 6-летний мальчик поджёг квартиру в многоэтажном доме. Ребёнок остался дома один, нашёл зажигалку и решил поиграть. В результате возгорания больше всего пострадал балкон, а сам огонь удалось ликвидировать за несколько минут. До приезда пожарных из дома успели эвакуироваться 24 человека, информации о пострадавших не поступило.

Загадочное падение и необъявленные выходные

22 октября новосибирцы с самого утра следили за расследованием истории погибшей пары. Утром из окна элитного многоэтажного дома на Челюскинцев выпали женщина и мужчина — разница в падении составила всего полминуты. Журналист Сиб.фм приехал на место трагедии, чтобы узнать, что говорят родственники, соседи и полиция.

Также в пятницу жители города ждали информации об объявлении нерабочих дней в Новосибирской области с 30 октября по 7 ноября, но решение оперативного штаба ещё не было озвучено.