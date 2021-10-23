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общество

Новосибирский священник Бабкин стал "Отцом года"

Фото Новосибирский священник Бабкин стал "Отцом года"
Фото Новосибирский священник Бабкин стал "Отцом года"

Фото из группы "Новосибирская Митрополия" в социальной сети "ВКонтакте"

Священнослужитель Новосибирской митрополии Дмитрий Бабкин стал лауреатом областного конкурса "Отец года".

Секретарь Каинской епархии Новосибирской митрополии, протоиерей Дмитрий Бабкин занял второе место в номинации "Лучший отец — общественный деятель" областного конкурса "Отец года". Об этом сообщается в группе "Новосибирская Митрополия" в "ВК".

В Новосибирской области конкурс проводится ежегодно. С каждым разом количество участников увеличивается. Всё больше становится конкурсантов-мужчин.

Как сообщили в митрополии, в 2021 году комиссия получила около 40 творческих работ претендентов в трех номинациях. Участники соревнуются в категориях «Лучший отец-семьянин» и «Лучший отец – общественный деятель», а также среди советов отцов образовательных учреждений.

"Ключевая задача конкурса — повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей и традиций семьи, а также ответственного отцовства", — отметили в митрополии.

Награждение лауреатов и победителей конкурса пройдёт на Областном семейном Форуме в декабре 2021 года.

Напомним, ранее священник из Новосибирска Андрей Тупиченко разыграл в Instagram подарок со Святой земли.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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