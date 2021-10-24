Снег с дождём и похолодание придут на следующей неделе в Новосибирск

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В конце октября новосибирцев ждут минусовая температура, осадки и мокрый снег.

По данным метеорологических сервисов, на следующей неделе жителям Новосибирска стоит подготовиться к резкому похолоданию. Оно наступит 27 октября, в среду: ночью температура опустится до -4 градусов. В четверг снижение продолжится, и ночью новосибирцев ждут уже -6 градусов.

С 27 октября стоит приготовиться и к осадкам: дождь придёт в среду, а мокрый снег — в субботу и воскресенье, 30 и 31 октября.

При этом ночи четверг и воскресенья станут самыми холодными на неделе, но плюсовая температура воздуха будет сохраняться днём. Например, в понедельник и вторник она будет доходить до +10 градусов, а до +1 опустится только в четверг.

Как ранее писал Сиб.фм, тёплая осень ещё успеет вернуться в Новосибирск в начале этой недели.

Напомним, из-за сильного похолодания становится некомфортно не только жителям города, но и их питомцам. Чтобы четверолапые друзья не мёрзли, некоторые хозяева приобрели своим животным специальные костюмчики, которые стали обязательным условием прогулок на улице.