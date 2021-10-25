Нерабочие дни в ноябре 2021 года: кого не отпустят на «путинские каникулы» из-за COVID-19

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Минпромторг РФ дал разъяснения, что во время выходных с 30 октября по 7 ноября в России продолжат работу системообразующие предприятия и продуктовый ретейл. В нерабочие дни с 1 по 3 ноября компании и ИП могут оставить на рабочих местах только тех сотрудников, чьё присутствие критически важно для функционирования предприятия, но сотрудники имеют право отказаться.

Системообразующие предприятия, продуктовый ретейл, производства непрерывного цикла и компании, задействованные в выпуске и цепочках поставок лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода, продолжат свою работу в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября 2021 года, пояснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 21 октября. Министр также заявил, что важно обеспечить россиянам возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.».

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Как показал опыт предыдущих длинных выходных, которые в России вводились с 1 по 10 мая 2021 года и с 28 марта по 5 апреля 2020 года, продолжат работать аптеки, продуктовые магазины и магазины, обеспечивающие товарами первой необходимости. Структуры жизнеобеспечения и обслуживания населения – банки, транспортные предприятия, экстренные службы и органы власти – также работали в обычном режиме. Выходные не коснутся и силовых структур – полиции, МЧС, ГИБДД.

В нерабочие дни с 1 по 3 ноября 2021 года компании и ИП должны установить режим работы как в выходной день, воскресенье. Оставить трудиться на рабочих местах можно только тех сотрудников, чьё присутствие критически важно для функционирования компании или ИП. Но привлекать сотрудников к работе в эти дни можно только с их согласия. Если сотрудники не согласны работать с 1 по 3 ноября 2021 года, привлечь их к ответственности нельзя. Оформить дни с 1 по 3 ноября нужно в том же порядке, как и нерабочие дни с 4 по 7 мая 2021 года – приказом о нерабочих днях, поясняет сайт «Главбух».

В тексте указа президента чётко зафиксировано, что работникам будет выплачена заработная плата за вынужденные коронавирусные выходные. Отдых в эти нерабочие дни не влияет ни на продолжительность ежегодного отпуска, ни на размер предусмотренных выплат к нему.

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация и с 8 октября заработает система QR-кодов для допуска в спортзалы, театры и кинотеатры.

Напомним, за отказ от обязательной вакцинации огромные штрафы грозят не сотрудникам – физическим лицам, а их работодателям. За не привитых, но допущенных к работе сотрудников должностным лицам и индивидуальным предпринимателям в регионе грозят штрафы – от 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч рублей.