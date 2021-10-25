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общество

Новосибирцев оштрафовали на 3 миллиона рублей за отсутствие масок

Фото Новосибирцев оштрафовали на 3 миллиона рублей за отсутствие масок
Фото Новосибирцев оштрафовали на 3 миллиона рублей за отсутствие масок

Pixabay.com

Предпринимателей Новосибирска оштрафовали на 3 миллиона рублей за несоблюдение масочного режима.

С начала пандемии новосибирские предприниматели получили штрафы на 3 миллиона рублей за нарушения коронавирусных ограничений.

Власти Новосибирской области возобновили масочные рейды. За несколько дней нарушения зафиксировали в 600 торговых точках. Всего с начала пандемии предприниматели получили штрафы за несоблюдение масочного режима на сумму 3 миллиона рублей.

По заявлениям властей, рейды и проверки стимулируют граждан надевать маски в общественных местах. Заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин рассказал порталу НГС о рейде, который прошел сегодня в торговом центре «Версаль».

По словам Останина, обычно магазины отделываются предупреждениями, однако многие получают штрафы за нарушения ограничений.

В ходе последнего рейда новосибирский Роспотребнадзор выписал штраф продавщице магазина аксессуаров за нарушение коронавирусных ограничений. Кроме того, в ведомстве рассказали, что маски носит только треть посетителей торгового центра. Остальные ходят либо со спущенными на подбородок масками, либо вовсе без них.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете работы ночных заведений в ночное время. Теперь рестораны и клубы по всей стране будут закрываться строго в 23:00 часа. Кроме того, с 23:00 до 6:00 запрещено проведение любых зрелищно-развлекательных мероприятий.

Ранее Сиб.фм писал, какие новые ковидные ограничения ждут жителей Новосибирска в ноябре 2021 года.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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