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общество

«Ростелеком» завершил проект по подключению к интернету социально значимых объектов Сибири

Фото «Ростелеком» завершил проект по подключению к интернету социально значимых объектов Сибири
Фото «Ростелеком» завершил проект по подключению к интернету социально значимых объектов Сибири

«Ростелеком» в Сибири завершил работы по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Для этого специалисты компании проложили 3 318 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в четырёх регионах: в Хакасии, Бурятии, Томской области, а также в Республике Алтай.

За три года реализации проекта доступ к высокоскоростному интернету получили 2 494 соцобъекта, среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, объекты культуры, подразделения МЧС и Росгвардии. Больше всего объектов подключено в Бурятии: там ВОЛС проложили для 1 066 СЗО. В Томской области интернетом теперь могут пользоваться 668 социально значимых учреждений, в Хакасии и на Алтае — по 491 и 269 объектов соответственно.

«Благодаря реализации проекта “Цифровая экономика“ оптоволокно появилось даже в самых отдалённых населённых пунктах Сибири, где до этого не было надёжной связи. Таким образом мы не только подготовили инфраструктуру для подключения к интернету учреждений здравоохранения или образования, но и создали необходимую базу для дальнейшего развития цифровых технологий. Это позволит эффективнее организовывать рабочие процессы, проводить совещания и консультации, следить за порядком и безопасностью», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнёром проекта, одна из задач которого — повышение качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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