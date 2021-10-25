Страховые выплаты по старости увеличатся в два раза с ноября

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Размер страховых выплат 80-летним вырастет до 12 088,96 рубля с ноября 2021 года.

В 2021 году размер страховых выплат по старости составляет 6 044,48 рубля. С ноября этого года люди, которым в октябре исполнилось 80 лет, смогут получить выплату в двойном объёме. Таким образом сумма составит 12 088,96 рубля. Об этом рассказала заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, сообщает РИА Новости.

Как она пояснила в разговоре с агентством экономической информации «Прайм», надбавка должна прийти на счёт в месяце, который стоит следующим после месяца дня рождения.

Елена Григорьева подчеркнула, что при этом в законодательстве Российской Федерации на данный момент не предусмотрены индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчёт страховых выплат по старости, в который будут включены все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным«», —

уточнила замдекана экономического факультета РУДН.

Эксперт добавила, что плановое повышение пенсии полагается бывшим лётчикам и шахтёрам. Пересмотр доплат для этой группы пенсионеров происходит каждые три месяца, и следующий пройдёт 1 ноября.

Как ранее писал Сиб.фм, в ноябре из-за государственных праздников и нерабочих дней график социальных выплат и пенсий претерпел несколько изменений. Отмечается, что средства начнут поступать на счета раньше обычного срока. Таким образом, ноябрьские выплаты начнут поступать уже с 27 октября.

Напомним, в 2021 году есть возможность получить выплату на школьников размером 10 000 рублей. Заявление нужно успеть подать до 31 октября включительно. О том, какие документы для этого понадобятся и что поможет сократить сроки подачи, мы писали здесь.