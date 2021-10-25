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общество

Уролог из Новосибирска спрогнозировала проблемы с рождаемостью из-за коронавируса

Фото Уролог из Новосибирска спрогнозировала проблемы с рождаемостью из-за коронавируса
Фото Уролог из Новосибирска спрогнозировала проблемы с рождаемостью из-за коронавируса

Фото с сайта pixabay.com

По мнению уролога-андролога, заражение COVID-19 ухудшает работу мужской половой системы.

По словам уролога-андролога Елены Новиковой, у тех мужчин, которые переболели коронавирусной инфекцией в средней и тяжёлой форме, наблюдается значительное ухудшение качества эякулята.

Вирус проникает в яички и простату, и последствия могут ощущаться даже спустя год после заражения. Например, 25% переболевших ковидом мужчин испытывают дискомфорт в области мошонки.

Оказывают влияние и антибиотики: они отчасти вредят сперматозоидам, поэтому врачи назначают их в последнюю очередь. «Антибиотики — киллеры. Они убивают не только микроорганизмы, и когда мы убираем инфекцию, то наносим вред и сперматозоидам. Поэтому после курса антибиотиков нужна реабилитация», — подчеркнула Новикова. Примерный срок восстановления может занять до 3-х месяцев.

В глобальном контексте такое снижение возможностей зачатия может привести к видимому понижению уровня рождаемости.

Медик отметила, что у тех, кто вакцинировался и перенёс коронавирус в лёгкой форме, влияние на половые функции значительно меньше.

Как ранее писал Сиб.фм, уролог рассказала, что после коронавируса ощутимо возросло как количество обращений, так и тяжесть заболеваний, с которыми приходят пациенты. Также специалист отметила, что раньше качество спермограмм было выше, чем на текущий момент.

Напомним, после перенесённого коронавируса снижается не только качество половых функций, но также либидо и уровень тестостерона.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

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Новосибирская область
коронавирус
Ковид
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