В Новосибирской области работникам просрочили зарплаты на 20,4 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Крупные компании в Новосибирске не могут выплатить сотрудникам зарплату из-за нехватки или отсутствия собственных средств.

В Новосибирской области по состоянию на 1 октября работодатели просрочили зарплаты на 20,4 млн рублей. Из них 17 млн рублей – это невыплаченная зарплата работникам, которых уволили в 2020 году или ранее. Это следует из нового отчёта Новосибирскстата.

По сравнению с сентябрём 2021 года задолженность заработной платы в регионе уменьшилась на 5 %. На данный момент своевременную зарплату не получили 284 человека. На одного работника в среднем приходится около 72 тысяч рублей неоплаченного труда.

Среди самых крупных должников Новосибирскстат отмечает несколько местных организаций. Среди них ООО «Посевнинский завод спецтехники», МУП «Водолей» Мошковского района (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), АО «Байкальская строительная компания» (строительство) и ФГУП «Опытный завод» (обрабатывающие производства).

Известно, что на долю этих компаний приходится более 90 % от общей суммы задолженности. Главной причиной такой ситуации (в 98,8 % случаев) стало отсутствие у предприятий или организаций собственных средств.

Напомним, по данным на июль 2021 года, в Новосибирской области просроченная заработная плата составляла почти 47 млн рублей. По сравнению с этим периодом число невыплаченной зарплаты уменьшилось более чем в 2 раза.