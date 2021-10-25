Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

экономика общество

В Новосибирской области работникам просрочили зарплаты на 20,4 млн рублей

Фото В Новосибирской области работникам просрочили зарплаты на 20,4 млн рублей
Фото В Новосибирской области работникам просрочили зарплаты на 20,4 млн рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Крупные компании в Новосибирске не могут выплатить сотрудникам зарплату из-за нехватки или отсутствия собственных средств.

В Новосибирской области по состоянию на 1 октября работодатели просрочили зарплаты на 20,4 млн рублей. Из них 17 млн рублей – это невыплаченная зарплата работникам, которых уволили в 2020 году или ранее. Это следует из нового отчёта Новосибирскстата.

По сравнению с сентябрём 2021 года задолженность заработной платы в регионе уменьшилась на 5 %. На данный момент своевременную зарплату не получили 284 человека. На одного работника в среднем приходится около 72 тысяч рублей неоплаченного труда.

Среди самых крупных должников Новосибирскстат отмечает несколько местных организаций. Среди них ООО «Посевнинский завод спецтехники», МУП «Водолей» Мошковского района (водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений), АО «Байкальская строительная компания» (строительство) и ФГУП «Опытный завод» (обрабатывающие производства).

Известно, что на долю этих компаний приходится более 90 % от общей суммы задолженности. Главной причиной такой ситуации (в 98,8 % случаев) стало отсутствие у предприятий или организаций собственных средств.

Напомним, по данным на июль 2021 года, в Новосибирской области просроченная заработная плата составляла почти 47 млн рублей. По сравнению с этим периодом число невыплаченной зарплаты уменьшилось более чем в 2 раза.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25798
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
21374
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14726
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13823
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
13434
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11796
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
11306
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»