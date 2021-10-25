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общество

В селе под Новосибирском может исчезнуть озеро из-за намеренного осушения

Фото В селе под Новосибирском может исчезнуть озеро из-за намеренного осушения
Фото В селе под Новосибирском может исчезнуть озеро из-за намеренного осушения

Фото pixabay.com

Жители села Быково под Новосибирском пожаловались на намеренное осушение местного озера.

В Новосибирской области рядом с селом Быково может исчезнуть одноимённое озеро. Как рассказали жители села, это было намеренное осушение: кто-то открыл заглушки, которые держали водоём, и распустил часть озера. Об экологической катастрофе рассказали местные жители.

По словам местных жителей, в озере Быково водятся рыбы, раки, бобры и даже выдры. Обмеление водоёма они начали замечать ещё в 2020 году, однако в этом году озеру стало совсем туго. Местные боятся, что вместе с обмелением погибнут и все обитатели озера.

«Заметили мы, что озеру приходится совсем туго, этим летом. Кто-то приехал и варварски заглушки, которые плотину держали, открыл и часть озера спустил», – рассказала одна из жительниц Елена HГC.

В августе местные начали писать обращение по экологической катастрофе в министерство природных ресурсов и экологии региона, а также в Берёзовский сельсовет. Параллельно они начали собирать подписи для заявления в прокуратуру.

«Есть мнение, что на зиму нужно однозначно наполнить озеро, иначе перемёрзнет и вся живность погибнет. Счёт идёт на дни. Но никто ничего не предпринимает и даже, наоборот, в некоторые периоды дня вода вдруг начинает ускоряться, как будто её качают насосом с другой стороны», – отмечает Елена.

Кроме того, само озеро создали искусственно с помощью плотины на реке Мосиха. Но за всё время она сильно пострадала – кто-то спилил вентили на заглушках, которые регулируют уровень воды в озере. Местным рассказали, что это делает плотину аварийной, а Быково – небезопасным.

В Минприроды поясняют, что за состоянием водоёма должен следить Берёзовский сельсовет. Однако в самом муниципалитете заявляют, что ранее озером пользовался местный совхоз. Поэтому сейчас озеро фактически осталось без хозяев, а на существующую плотину нет никаких документов.

Также в муниципалитете рассказали, что для обеспечения безопасности озера нужно провести около 18 видов работ. Около 300 тысяч рублей потребуется на восстановление водного вала, столько же – на новые трубы. У администрации села таких денег нет.

Сейчас администрация готовит предварительные расчёты, чтобы направить их на комиссию по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Напомним, ранее в Новосибирске произошло сильное обмеление Оби. Жители жаловались на неприятный запах на Михайловской набережной, а из-за экологической ситуации на поверхности оказались тысячи подводных животных.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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