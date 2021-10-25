В Сети появилось видео с предполагаемым убийцей 24-летней девушки в Новосибирске

Фото и видео СУ СКР по Новосибирской области
Тело 24-летней девушки со следами насильственной смерти было обнаружено в квартире в Ленинском районе Новосибирска. Следователи распространили видео предполагаемого убийцы сибирячки.
Следователи в Новосибирске продолжают расследование дела об убийстве 24-летней девушки в собственной квартире в Ленинском районе. Тело со следами насильственной смерти было обнаружено 21 октября, при этом в объектив камеры наружного наблюдения попал предполагаемый виновник преступления.
Видео с участием мужчины, который может быть причастен к убийству девушки, 25 октября распространил СУ СКР по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что погибшая жила одна. Обстановка в квартире свидетельствует о том, что её ограбили: в доме пропали деньги и мобильный телефон.
«Всех, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16 либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8 (913) 399-32-96», – сообщили в СКР по Новосибирской области.
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