«Буллинг — это хроническая психотравма»: новосибирский психотерапевт — о том, как распознать травлю в школе и спасти ребёнка от насилия

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22 октября в Новосибирске трагически оборвалась жизнь 12-летней школьницы. Выяснилось, что девочка с Троллейной улицы покончила с собой из-за травли сверстников. Журналист Сиб.фм обсудил случившееся с врачом-психотерапевтом Татьяной Ефановой и узнал, как родители могут понять, что ребёнок сталкивается с проблемами в коллективе, чем они способны ему помочь и почему оставлять буллинг без внимания категорически нельзя.
22 октября на улице Троллейной улице в Новосибирске был обнаружен труп 12-летней школьницы. Предположительно, девочка решила покончить с собой из-за буллинга со стороны сверстников. Одноклассники рассказали, что в школе её травили из-за лишнего веса и устаревшей модели айфона — iPhone 5S. Также они уточнили, что учителям об издевательствах известно не было. Знали ли о них родители погибшей, неизвестно.
По словам психотерапевта из Новосибирска Татьяны Ефановой, теоретически взрослые могли понять, что девочка испытывает сложности.
«Ребёнок всё равно как-то себя по-другому начинает вести. Становится более скрытным, изолируется», — пояснила она журналисту Сиб.фм.
Специалист также подчеркнула, что несовершеннолетний не в состоянии решить подобные проблемы самостоятельно, поскольку у него отсутствует жизненный опыт. Начать помощь следует с установления личного контакта с ребёнком.
Прежде всего, взрослый должен дать понять, что он всегда будет на стороне своего ребёнка и тот всегда сможет рассчитывать на его помощь, пояснила Ефанова.
Следующий шаг — найти обидчика (или их группу), а также найти его (их) родителей.
«Возможно, действовать через школу, подойти к учительнице. Как правило, учителя открещиваются, потому что им репутация школы важнее. Но родитель должен разбираться с родителями, а не с детьми. Очень странно выглядит, если разъярённый папа или разъярённая мама начинает разбираться с теми, кто травит. Этим они рискуют вызвать агрессию, и у ребёнка в школе может усугубиться ситуация», — отметила Ефанова.
Как вариант психотерапевт предложила взять ребёнка и вместе с ним поговорить с родителями обидчика. Если это не подействовало, можно привлечь органы.
В ситуации, когда ни одна из вышеперечисленных мер не помогает, решать вопрос нужно кардинально: переводить ребёнка в другой коллектив.
Психологическая помощь ребёнку, который подвергся травле, необходима. Даже в том случае, если родитель сам имеет профильное образование, подчеркнула Ефанова.
«Есть группы поддержки, подростковые группы, которые прекрасно ведут психологи. Дети там находятся среди таких же как они и учатся друг у друга. Есть индивидуальные психотерапевтические и психологические кабинеты помощи», — рассказала специалист.
«Буллинг — это хроническая психотравма. Его нельзя оставлять без внимания. Иначе с ребёнком может случиться непоправимое», — констатировала психолог.
Как правило, обидчики выбирают тех, кто ведёт себя как жертва, отметила специалист. Такая модель поведения возникает, если ребёнок, например, наблюдает дома избиение отцом мамы, которая ему ближе, и начинает подражать ей.
Ещё одна возможная причина — отсутствие доверительных отношений в семье. В таких случаях дети обычно начинают уходить в гаджеты, чтобы не общаться с родителями, подытожила психотерапевт.
Напомним, Следственный комитет возбудил по факту гибели семиклассницы уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего»). Расследование продолжается.
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