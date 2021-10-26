Дело о доведении до самоубийства завели в Новосибирске после гибели семиклассницы

Фото СК РФ

12-летняя девочка покончила с собой в Ленинском районе Новосибирска – одноклассники рассказывают, что школьницу травили из-за внешности и старого телефона.

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска Следственного комитета расследует уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего») после гибели 12-летней ученицы 7-го класса.

Тело девочки было найдено прохожими 22 октября на улице Троллейной. Предположительно, школьница покончила с собой из-за буллинга.

«В школе её буллили из-за лишнего веса и телефона, – рассказал журналисту Сиб.фм одноклассник погибшей. – У неё был старый айфон 5s, учителя вроде не знали о происходящем».

Официально в пресс-службе СК России по Новосибирской области и в школе, где училась погибшая девочка, отказались комментировать этот инцидент. Однако на условиях анонимности педагог этой школы рассказала журналисту Сиб.фм, что девочка совершила суицид «из-за внутреннего душевного состояния и отсутствия поддержки со стороны близких людей».

Одновременно со следователями с педагогами и детьми школы, где произошла трагедия, работает детский омбудсмен.

«По ситуации, которая связана с законченными суицидами, с суицидальными попытками, есть определённые алгоритмы действий, в этих алгоритмах задействованы все: и образование, и здравоохранение, и правоохранительные органы. И в рамках этого сейчас идёт работа с семьёй, с родителями в этой школе, работа с детьми, с педагогическим коллективом. Мы отслеживаем, как исполняется этот регламент, если происходит такая ситуация», – рассказала журналисту Сиб.фм уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко.

Болтенко пояснила, что не может комментировать ситуацию с буллингом в школе – до тех пор, пока идёт следствие, эта информация является закрытой.

«У нас в соответствии с планом суицидов и суицидальных попыток есть соответствующий план, работают как с семьями, педагогическим коллективом, так и с детьми в школах», – подчеркнула детский омбудсмен.

Напомним, девочка погибла в минувшую пятницу, 22 октября, в Ленинском районе Новосибирска. Знакомые семьи рассказывают, что родители погибшей не понимают, что произошло, и склоняются к двум версиям: игра «Синий кит» или плохие отношения со сверстниками.