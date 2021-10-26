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общество

Мэрия Новосибирска запустила опрос среди горожан об «антиковидных каникулах»

Фото Мэрия Новосибирска запустила опрос среди горожан об «антиковидных каникулах»
Фото Мэрия Новосибирска запустила опрос среди горожан об «антиковидных каникулах»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Жители Новосибирска могут высказать своё мнение о нерабочих днях в опросе от мэрии города.

Мэрия Новосибирска с 25 октября по 7 ноября запустила опрос среди горожан об «антиковидных каникулах». В муниципалитете хотят оценить, как ограничительные меры сказываются на жителях. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Горожанам предлагают ответить на несколько вопросов, многие из которых в основном связаны с пандемией. Например, планируют ли они сократить свои контакты во время нерабочих дней, как изменилось их отношение к коронавирусу с начала пандемии и как они относятся к введению массовой вакцинации.

Пройти опрос можно на двух платформах. Проще всего пройти опрос на муниципальном портале Новосибирска. Также он проходит на портале «Госуслуги», где можно не просто ответить на вопросы, но и высказать своё мнение по поводу какого-либо из пунктов опроса.

Для того чтобы пройти опрос на «Госуслугах», нужно зайти сначала на сайт Новосибирска, кликнуть на виджет «Госуслуги – Мой выбор, Моё будущее», а затем выбрать раздел «Опросы».

Напомним, в Новосибирской области вводят нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Однако решение о том, как именно будут работать организации в период «антиковидных каникул», пока не принято.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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