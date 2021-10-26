Новосибирский инфекционист Поздняков заявил о бесполезности ковидного локдауна

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Краткосрочный локдаун не даст необходимого эффекта против коронавируса из-за высокой заразности вируса. Об этом заявил новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков.
Новосибирский врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал введение локдауна из-за коронавируса неэффективной мерой. Нерабочие дни позволят временно снизить темпы распространения COVID-19, но после снятия ограничений вновь начнётся рост.
Поздняков подчеркнул, что новый «дельта»-штамм COVID-19 отличается высокой заразностью.
«Это прорывная инфекция, которая пролезет в любую щель и после охватит всех, кто с ней соприкасался», – сказал медик.
Он добавил, что считает все локдауны бессмысленными.
Режим нерабочих дней с 23 октября по 7 ноября, который введён в ряде регионов России, Поздняков назвал «детским локдауном». После возвращения граждан к работе и обычному ритму жизни показатель заболеваемости может вернуться на круги своя.
Ранее новосибирский учёный Сергей Седых заявил о запоздалом решении властей о введении QR-кодов в регионе. По его словам, это нужно было сделать ещё весной, а не в разгар четвёртой волны коронавируса.
Напомним, ранее вирусолог Александр Чепурнов назвал дату пика COVID-19.
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