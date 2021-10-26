Полиция не нашла авторов записки с просьбой о помощи в магазине Новосибирска

Фото с сайта «Прецедент»

Продолжается расследование дела о записке «Помогите, мы в рабстве!», найденной в одном из магазинов Новосибирска.

«Помогите, мы в рабстве!» – такую записку в помидорах нашла жительница Новосибирска в магазине «Ярче!» После правоохранители провели масштабную проверку, однако бесправных работников до сих пор не обнаружили. О результатах расследования записки сообщает сайт «Прецедент».

Напомним, инцидент произошёл в середине июля 2021 года. Жительница Новосибирска сделала покупку в магазине «Ярче!» на Гусинобродском шоссе, 31. Однако в купленной упаковке помидоров женщина обнаружила страшную записку.

«Сначала я подумала, что это розыгрыш. Достаю записку, а там написано: «Помогите, мы в рабстве!» Теперь всем знакомым звоню и спрашиваю, что делать. Я понимаю, что я не могу это взять и просто выкинуть. Я представляю какие-то рабочие дома. Говорят, что в Ставрополье это процветает», – рассказывала Анастасия.

Вскоре начало проверку отделение МВД в Ставрополье, а также в распределительном центре магазинов «Ярче!» в Новосибирске. Затем на ситуацию экстренно отреагировал агрохолдинг «ЭКО-культура», на плантациях которого выращивают овощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю, на территорию предприятия выезжал участковый. Никто из сотрудников, работников или обслуживающего персонала не сообщал о противоправных действиях в их сторону.

«Также в ходе проведённой проверки установлено, что из центрального распределительного центра предприятий, расположенных на станции Марьинской Кировского городского округа, продукция в Московскую область не направлялась, о чём свидетельствуют транспортные накладные», – отметили в полиции.

Установить личность человека, который написал записку, не удалось. Масштабная проверка показала, что «рабов» в магазине или на плантациях нет. Тем не менее расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирске нашли записки от лица неизвестной девушки. Она писала, что её удерживают в квартире, и просила о помощи. Вскоре полицейские смогли установить личность девушки и доставили в отдел.