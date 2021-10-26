Полиция задержала браконьера с мешками мяса под Новосибирском

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В Новосибирской области полицейские задержали браконьера, который застрелил трёх косуль в лесном массиве, не имея на это разрешения.

В лесу под Новосибирском 36-летний браконьер незаконно убил косуль, практически на месте преступления его задержали дорожные полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошёл 23 октября в лесном массиве в четырёх километрах от села Новониколаевка. Инспекторы ГИБДД на трассе Купино – Карасук остановили автомобиль ВАЗ-21061, за рулём которого находился 36-летний браконьер. В багажнике у мужчины были обнаружены мешки с мясом неизвестного животного. При этом у «охотника» не было никаких разрешительных документов или лицензии на добычу косуль.

Полицейские установили, что убийством животных мужчина причин ущерб в размере 120 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении браконьера по ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в лесу Новосибирской области завёлся бурый медведь, который загрыз корову в деревне Пихтовка в Колыванском районе. Минприроды региона разрешило отстрелить опасное животное, однако медведь успел скрыться в тайге.