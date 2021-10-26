Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Путин ввел новые коронавирусные ограничения

Фото Путин ввел новые коронавирусные ограничения
Фото Путин ввел новые коронавирусные ограничения

Pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых коронавирусных ограничениях в регионах.

Во всей стране начинают действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Контролировать новые ограничения будут губернаторы регионов. Так, с 23:00 до 6:00 будут закрыты все заведения общественного питания, кроме того, в это время нельзя будет проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, говорится в тексте документа.

Глава государства поручил губернаторам ввести режим самоизоляции для непривитого населения старше 60 лет. Помимо того, Путин поручил давать два оплачиваемых выходных россиянам, которые вакцинировались от коронавируса.

Президент заявил о необходимости предусмотреть возможность изолировать коронавирусных больных в максимально короткий срок, а также отметил, что важно увеличить охват тестирования на COVID-19.

С начала пандемии в стране заболели свыше восьми миллионов человек. В Новосибирской области коронавирус поразил около семидесяти тысяч человек. Свыше трех тысяч человек умерли.

Ранее Сиб.фм писал, кто получит два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

21725
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14051
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8146
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
7985
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
6948
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске
6821
Драка с уроженцами Кавказа возле общаги НГПУ в Новосибирске: что произошло на самом деле
6804
Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском