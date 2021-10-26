Путин ввел новые коронавирусные ограничения

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Президент России Владимир Путин подписал указ о новых коронавирусных ограничениях в регионах.

Во всей стране начинают действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и тяжелой эпидемиологической обстановкой в стране. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля.

Контролировать новые ограничения будут губернаторы регионов. Так, с 23:00 до 6:00 будут закрыты все заведения общественного питания, кроме того, в это время нельзя будет проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, говорится в тексте документа.

Глава государства поручил губернаторам ввести режим самоизоляции для непривитого населения старше 60 лет. Помимо того, Путин поручил давать два оплачиваемых выходных россиянам, которые вакцинировались от коронавируса.

Президент заявил о необходимости предусмотреть возможность изолировать коронавирусных больных в максимально короткий срок, а также отметил, что важно увеличить охват тестирования на COVID-19.

С начала пандемии в стране заболели свыше восьми миллионов человек. В Новосибирской области коронавирус поразил около семидесяти тысяч человек. Свыше трех тысяч человек умерли.

Ранее Сиб.фм писал, кто получит два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса.