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Президент Путин поручил дать работающим россиянам оплачиваемые выходные на вакцинацию

Фото Президент Путин поручил дать работающим россиянам оплачиваемые выходные на вакцинацию
Фото Президент Путин поручил дать работающим россиянам оплачиваемые выходные на вакцинацию

Фото kremlin.ru

Владимир Путин подвёл итоги совещания с членами правительства и поручил дать гражданам два оплачиваемых выходных на вакцинацию от COVID-19.

20 октября 2021 года президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ. По итогу мероприятия глава государства утвердил перечень поручений по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, он поручил обеспечить работающим гражданам два выходных на прохождение вакцинации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить: <...> совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Предоставить гражданам два выходных для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, рекомендовала вице-премьер Татьяна Голикова.

Представить доклад по данному решению в правительстве должны до 15 ноября 2021 года, далее – каждый месяц. Ответственными назначены Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Отметим, что в России по состоянию на 22 октября полностью привились от коронавируса 49,1 млн человек, ещё 53,5 млн человек сделали только первый компонент.

Напомним, в Новосибирской области на утро 25 октября от коронавируса скончались ещё 15 человек. За минувшие сутки заболели COVID-19 267 пациентов, общее число заражённых достигло 68 985.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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