Президент Путин поручил дать работающим россиянам оплачиваемые выходные на вакцинацию

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Владимир Путин подвёл итоги совещания с членами правительства и поручил дать гражданам два оплачиваемых выходных на вакцинацию от COVID-19.

20 октября 2021 года президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Правительства РФ. По итогу мероприятия глава государства утвердил перечень поручений по противодействию коронавирусной инфекции. В частности, он поручил обеспечить работающим гражданам два выходных на прохождение вакцинации, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить: <...> совместно со сторонами социального партнёрства принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачиваемых выходных дней», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Предоставить гражданам два выходных для того, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, рекомендовала вице-премьер Татьяна Голикова.

Представить доклад по данному решению в правительстве должны до 15 ноября 2021 года, далее – каждый месяц. Ответственными назначены Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов России.

Отметим, что в России по состоянию на 22 октября полностью привились от коронавируса 49,1 млн человек, ещё 53,5 млн человек сделали только первый компонент.

Напомним, в Новосибирской области на утро 25 октября от коронавируса скончались ещё 15 человек. За минувшие сутки заболели COVID-19 267 пациентов, общее число заражённых достигло 68 985.