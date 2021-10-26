«Путинские каникулы» в ноябре: в Кремле уточнили, сколько продлятся нерабочие дни из-за коронавируса

Фото Сиб.фм и kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября своим указом от 20 октября 2021 года. В регионах при необходимости нерабочие дни могут начаться раньше или быть продлены после 7 ноября. Часть регионов воспользовались рекомендацией президента. Президент поручил главам регионов обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

20 октября президент России Владимир Путин подписал Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.». Глава государства поддержал предложение правительства о введении режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

В неблагополучных регионах страны нерабочие дни могут начаться раньше или быть продлены после 7 ноября. «В каждом субъекте Федерации эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному. Исходя из этого, главам регионов предоставлено право устанавливать дополнительные меры. В данном случае

можно дополнительно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября,

то есть сделать это раньше установленного для всей страны периода нерабочих дней или при необходимости продлить эти нерабочие дни на период после 7 ноября», – заявил президент Путин на совещании 20 октября.

Также президент поручил главам регионов обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

Шесть регионов воспользовались рекомендацией президента и начали «ковидные каникулы» уже 25 октября – это Воронежская, Нижегородская, Новгородская, Самарская и Курская области, а также Пермский край.

В Москве с 28 октября начнётся настоящий локдаун.

В столице будут закрыты торговые центры, непродовольственные супермаркеты. Также приостанавливается работа кафе, ресторанов (они смогут работать на вынос), спортивных залов и фитнес-клубов, кинотеатров, развлекательных центров, других предприятий культуры и отдыха. Продолжат работу только музеи и театры, при заполняемости менее 50 % для посетителей с QR-кодом вакцинации. Школы уходят на каникулы, вузы и колледжи – на дистант.

Напомним, с 8 ноября 2021 года систему QR-кодов вводят в Новосибирской области. Для посещений кафе, ресторанов и предприятий общепита QR-код не требуется. Также Сиб.фм опубликовал список профессий, представители которых обязаны пройти обязательную вакцинацию.