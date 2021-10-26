QR-коды с 8 ноября: сколько действуют после вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона»

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В министерстве здравоохранения рассказали о том, сколько действуют QR-коды после вакцинации, как их можно получить переболевшим коронавирусом и после отрицательного ПЦР-теста.

В Новосибирской области с 8 ноября начинают действовать QR-коды на посещение и организацию общественных мероприятий. Без подтверждённой вакцинации посетителей не будут пускать в спортзалы, кинотеатры, театры, на концерты и не только. Накануне Минздрав обновил временные рекомендации по порядку проведения прививок от коронавируса, в частности, срок действия QR-кодов. Подробнее об этом читайте в материале Сиб.фм.

Обновлённые рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения обновило временные методические рекомендации для проведения прививок от COVID-19. Так, в документах расширили раздел для профилактики коронавируса у ВИЧ-положительных пациентов. Министерство рекомендует использовать вакцину «Спутник V» людям, которые начали антиретровирусную терапию.

«Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приёма антиретровирусных средств», – отметили в документе.

Кроме того, одномоментную вакцину «Спутник Лайт» официально разрешили применять для пациентов 60+.

«Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет, – отмечено в документе. – Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенёсшие заболевание. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины».

Срок действия QR-кода после вакцинации

Также в Минздраве объяснили ситуацию с выдачей QR-кодов. В документе сообщается, что срок действия кода о полном прохождении вакцинации составит один год.

Пациенты, которые полностью прошли вакцинацию любой из российских вакцин, в том числе «Спутником Лайт», смогут пользоваться QR-кодом в течение года. Однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации срок может сократиться до полугода.

QR-коды также выдаются пациентам, которые переболели коронавирусом. Они действуют в течение полугода с даты выздоровления. Срок действия QR-кода для лиц, имеющих отрицательный ПЦР-тест, составляет 72 часа.

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