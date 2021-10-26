Собчак разнесла блогера из Новосибирска Даву Манукяна за клип о войне

Instagram Давида Манукяна; Instagram Ксении Собчак
Ксения Собчак с Моргенштерном обсудили клип Давы «Журавли». Ведущая заявила, что клип новосибирского блогера – образчик пошлятины.
Недавно Ксения Собчак взяла интервью у исполнителя Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн. В интервью скандально известный рэпер заявил, что выступает против празднования Дня Победы.
Музыкант с журналисткой обсудили видео, в котором новосибирский блогер Дава исполняет советскую военную песню «Журавли». Собчак заявила, что считает себя патриотом России, но такие клипы она считает «пошлятиной». Видео вышло на YouTube-канале ведущей.
Напомним, интервью Собчак с известными персонами российского шоу-бизнеса часто становятся скандальными. Так, профессор МГИМО раскритиковал интервью Собчак с Ивлеевой и заявил, что «таких дураков, как в России, мало где можно найти».
Ранее Сиб.фм писал, что уроженец Новосибирска блогер Давид Манукян ищет невесту в Instagram.
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