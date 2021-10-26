Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Собчак разнесла блогера из Новосибирска Даву Манукяна за клип о войне

Фото Собчак разнесла блогера из Новосибирска Даву Манукяна за клип о войне
Фото Собчак разнесла блогера из Новосибирска Даву Манукяна за клип о войне

Instagram Давида Манукяна; Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак с Моргенштерном обсудили клип Давы «Журавли». Ведущая заявила, что клип новосибирского блогера – образчик пошлятины.

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у исполнителя Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн. В интервью скандально известный рэпер заявил, что выступает против празднования Дня Победы.

Музыкант с журналисткой обсудили видео, в котором новосибирский блогер Дава исполняет советскую военную песню «Журавли». Собчак заявила, что считает себя патриотом России, но такие клипы она считает «пошлятиной». Видео вышло на YouTube-канале ведущей.

Напомним, интервью Собчак с известными персонами российского шоу-бизнеса часто становятся скандальными. Так, профессор МГИМО раскритиковал интервью Собчак с Ивлеевой и заявил, что «таких дураков, как в России, мало где можно найти».

Ранее Сиб.фм писал, что уроженец Новосибирска блогер Давид Манукян ищет невесту в Instagram.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22138
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14802
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
8452
Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей
8305
Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
7114
Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске
7044
Путин ввёл новые коронавирусные ограничения
7028
Драка с уроженцами Кавказа возле общаги НГПУ в Новосибирске: что произошло на самом деле