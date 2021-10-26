Борис Буреев исполняет обязанности мэра Новосибирска из-за заражения Локтя COVID-19

Фото с сайта мэрии Новосибирска

Обязанности мэра Новосибирска возложены на заместителя градоначальника Бориса Буреева, который работает в мэрии уже 17 лет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть продолжает лечиться от COVID-19, находясь в стенах городской инфекционной больницы №1. Условия содержания «коронавирусных» пациентов предполагает практически полную изоляцию, поэтому на ближайшие пару недель градоначальник не имеет возможности принимать участие в мероприятиях, встречах и т.д.

В пресс-центре мэрии журналистам Сиб.фм пояснили, что на время отсутствия Анатолия Локтя часть обязанностей градоначальника возложена на его первого заместителя Бориса Буреева.

В биографии Бориса Буреева, опубликованной на сайте мэрии, говорится, что он родился в 1967 году. В 1988 году пришёл из армии и устроился на работу дворником в детский сад. Несколько лет Буреев работал дворником и сторожем на приборостроительном заводе, параллельно учась на инженера-экономиста.

В 1994 году занял должность ведущего, главного экономиста бюджетного управления финансов и налоговой политики мэрии. В 1996 году Буреев перешел на работу в отдел управления финансов и налоговой политики Новосибирского района, который впоследствии возглавил. Через 10 лет он вернулся на работу в мэрию.

Несколько лет Буреев руководил управлением и департаментом финансов и налоговой политики городской администрации. В 2012 году занял должность заместителя мэра при Владимире Городецком. С 2015 года является первым заместителем градоначальника.