В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после избиения подростка в «Пятёрочке»

Фото пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области

19 октября в Новосибирске охранник «Пятёрочки» избил 13-летнего подростка в магазине.

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего мальчика охранником в «Пятёрочке». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью подростка. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Напомним, инцидент произошёл 19 октября в магазине «Пятёрочка» по адресу проспект Дзержинского, 1/4 в Дзержинском районе. Охранник подошёл к 13-летнему подростку, которые выбирал в магазине лимонад. По неизвестной причине он начал оскорблять ребёнка, хватать за одежду, заламывать руки, а затем ударил его между лопаток. Информация о происшествии появилась в местных СМИ. Сообщалось, что охранник сломал подростку позвоночник.

В отношении 53-летнего охранника возбуждено уголовное по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении подростка»). Следователи проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства, причины и условия инцидента.

Отметим, что ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль результаты проверки дела об избиении подростка.

Напомним, аналогичный инцидент произошёл в другом магазине «Пятёрочки» в Новосибирске. 13 октября одного из покупателей жестоко избил неизвестный на кассе.