В Новосибирске ужесточают ограничения из-за COVID-19 – заявление властей о новых антиковидных мерах

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26 октября в правительстве Новосибирской области пройдёт брифинг о дополнительных мерах противодействия коронавирусу. Первый замгубернатора Юрий Петухов сообщит, какие ограничения введут в регионе, чтобы остановить распространение COVID-19.

Во вторник, 26 октября, в правительстве Новосибирской области сообщат, какие дополнительные меры примут в регионе, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Озвучит их первый замгубернатора Юрий Петухов.

Брифинг начнётся в 15:00. Сиб.фм будет вести из здания на Красном проспекте прямую трансляцию. Посмотреть её можно будет на сайте, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, о том, что ограничения по COVID-19 в Новосибирской области могут усилить, стало известно 25 октября. С такой инициативой выступил региональный Роспотребнадзор. Предположительно, дополнительные противоэпидемические меры введут на период «ковидных каникул» — с 30 октября по 7 ноября.