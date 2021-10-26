В Новосибирской области выявили 295 новых случаев заболевания COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе от COVID-19 скончались восемь женщин и трое мужчин.

С подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом в стационары региона госпитализировали 3 271 пациента, включая 49 детей.

В реанимации на данный момент находятся 305 человек, 57 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 26 октября в Новосибирской области умерли ещё 11 пациентов. Восемь из них — женщины, самой старшей из которых было 84 года, а младшей — 47. Самому младшему из умерших мужчин было 65 лет, в то время как старшему — 84 года.

Всего на утро 26 октября в регионе зарегистрировали 69 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 295 — за прошедшие сутки.

На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 3 313 человек.

На утро 26 октября полностью выздоровели 53 140 пациентов, из них 134 человека — за последние сутки.

За сутки было зарегистрировано 954 обращения с ОРВИ.

На текущий момент в Новосибирской области сделано 2 692 052 теста на коронавирус.

Как ранее писал Сиб.фм, на брифинге оперативного штаба 26 октября не исключили ужесточение антиковидных мер в регионе.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в Новосибирской области. Одновременно с этим определён новый режим работы предприятий и указаны дополнительные меры для сдерживания ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.