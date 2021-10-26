ВТБ: треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки

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Число российских семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечных кредитов, вырастет с нынешних 20 до 33 % на горизонте 2025 года.

Значительную роль в этом сыграют реализация государственных и региональных программ, общая цифровизация ипотеки и точечная поддержка льготных категорий населения. Об этом в ходе выступления в Государственной думе РФ в понедельник заявил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, с 2008 года в нашей стране, согласно данным ЦБ РФ, было выдано больше 12 млн ипотечных кредитов. Таким образом, свои жилищные условия за это время смогли улучшить около 20 % российских семей – с учётом рефинансирования ранее взятых кредитных обязательств. В целом сегодня около 18 % населения трудоспособного возраста имеют активные или погашенные ипотечные займы.

При этом почти 50 % жилищных кредитов было выдано с 2018 года, что стало результатом снижения общего уровня ставок и реализации многочисленных социальных программ. Аналитики Группы ВТБ прогнозируют, что ипотечный рынок в России в 2020–2021 гг. вырастет примерно на 40 % по числу выданных кредитов относительно 2019 г. Дальнейшая динамика может быть более сбалансированной, но число совершённых сделок в любом случае может вырасти с нынешних 1,8 млн до 2,6 млн в 2025 г. Всего в период с 2022 по 2025 гг. взять ипотеку для покупки нового жилья смогут около 8 млн россиян.

«При сохранении высоких темпов роста рынка мы ожидаем, что к 2025 году каждая третья российская семья воспользуется ипотекой для переезда в новую квартиру или дом. Рынок жилищных кредитов сохраняет огромный потенциал, при этом риски в целом по системе не превышают и 1 процента, особенно за счёт «мягких» условий по кредитам государственных программ и грамотной риск-политике крупнейших игроков. На наш взгляд, ипотека сейчас не только не угрожает общей стабильности розничного рынка, но и является его базисом. Нам нужно продолжить развитие жилищных кредитов с помощью более глубокой интеграции адресных региональных программ, цифровизации ипотечных продуктов и сервисов и создания приемлемых условий оформления кредитов для льготных категорий населения. У нас есть желание и возможности устанавливать для них минимальные ставки в рамках отдельных предложений – важно, чтобы эта инициатива была поддержана рынком», – отметил Анатолий Печатников.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42 %, до 4 трлн рублей. В сентябре общий объём продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объём выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей.

Как отмечают аналитики ВТБ, в 2021 году отношение ипотечного портфеля к ВВП достигло в России 10 %. В сравнении с другими странами у отечественного рынка сохраняются большие перспективы роста: в Германии и Франции данное соотношение находится на уровне около 43-44 %, в США – 56 %, Швеции – 88 %. В России даже с ожидающимися ускоренными темпами роста ипотечного рынка отношение ипотеки к ВВП вырастет к 2025 году лишь до 11-12 %, поэтому потенциала роста хватит ещё на многие годы.