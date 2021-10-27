Без прививки от COVID-19 уволят: полный перечень профессий, где требуют медотвод или QR-код в ноябре 2021 года

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Обязательная вакцинация введена в Новосибирской области Постановлением № 001 главного санитарного врача региона от 12.10.2021. В нём перечислен список профессий, для представителей которых прививка от COVID-19 становится обязательной – преимущественно из сферы услуг. Отстранять от работы непривитых сотрудников работодатели обязаны с 21 ноября 2021 года, под угрозой огромных штрафов.

Организации, где прививка стала обязательной, перечислены в Постановлении № 001 главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова от 12 октября 2021 года:



«1.1. Осуществляющие деятельность в сфере:

торговли;

салонов красоты, косметических, SPA-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

транспорта общего пользования, такси;

социальной защиты и социального обслуживания населения;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

театров, кинотеатров, концертных залов;

массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправлении и подведомственных им организаций».

Напомним, уволить непривитых сотрудников работодатели не могут, но обязаны отстранить от работы под угрозой огромных штрафов. За отказ от обязательной вакцинации штрафы грозят не сотрудникам – физическим лицам, а их работодателям.

Штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч рублей. Такие суммы штрафных санкций за не привитых, но допущенных к работе сотрудников назвали представители Роспотребнадзора в Новосибирской области.

Сроки обязательных прививок в Новосибирской области

Пункты 8.3 и 8.4 Постановления № 001 гласят:

«В срок до 21.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 21.12.2021 – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021 лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021 – лиц, не имеющих законченного курса вакцинации».

26 октября 2021 года губернатор Андрей Травников подписал Постановление № 437-п о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса. Система QR-кодов заработает в Новосибирской области уже с 30 октября, а не с 8 ноября. И с этого дня приостановлено оказание услуг общественного питания в период с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.

Напомним, за медотводом от вакцинации против COVID-19 гражданам необходимо обратиться в поликлинику к своему участковому или лечащему врачу. Но, отправляясь за справкой, необходимо учесть: в случае с работниками, которым постановлением главного санитарного врача предписано пройти вакцинацию против коронавируса, отстранение возможно даже при наличии официального медотвода.